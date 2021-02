İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kiloluk bomba böyle imha edildi

İzlanda kıyılarında balıkçılar tarafından bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 500 kiloluk patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.



İzlanda kıyılarında ava çıkan balıkçıların ağına 500 kiloluk patlamamış bomba takıldı. Durumun İzlanda Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildiği ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komuta Merkez ekibine bağlı görevlilerin balıkçı teknelerini Sandgerði'deki limana geri dönmelerini belirtti.

Yetkililer, bombanın 500 kilogram ağırlığında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğunu ifade etti.

Söz konusu patlamamış bomba Sandgerði'deki limandan 1,5 km uzaklığa ve deniz yüzeyine 10 metre derinliğe yerleştirilerek etkisiz hale getirildi. O anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.

Kaynak: DHA