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İkinci adayın reddedildiği AKP Isparta İl Kongresi'nde kavga!

Polis kavgaya müdahale etti

24 Kasım 2020 13:14

AKP Isparta İl Kongresi'nde Osman Zabun’a rakip olarak çıkan Salim Nuri Güntaç’ın başkanlığındaki rakip listenin kabul edilmemesi üzerine kavga çıktı. O anlarda çekilen görüntülerde, partililerin birbiriyle kavga ettiği görüldü. Polis kavgaya müdahale etti. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Isparta Işıkkent Spor Salonu’nda yapılan kongrede, konuşmaların tamamlanmasının ardından seçim için adaylık listelerinin divana sunulmasının ardından tartışma çıktı. Genel merkezin adayı ve mevcut il başkanı Osman Zabun’a rakip olarak çıkan Salim Nuri Güntaç’ın başkanlığındaki rakip listenin divan başkanı Kasım Bostan tarafından kabul edilmemesi üzerine salonda gerginlik ve yer yer kavgalar yaşandı.

Olaylar polisin müdahalesiyle güçlüklü bastırılırken kavganın ardından yapılan tek listeli seçimlerde Osman Zabun, kullanılan 445  oyun 387’sini alırken, 58 oy geçersiz sayıldı.

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akpkongreilkavgaıspartaosman zabunSalim Nuri Güntaç

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