İki yıl önce bugün yaşamını yitiren Müzeyyen Senar, sosyal medyada şarkılarıyla anılıyor...

Türk Sanat Müziği'nin eşsiz sesi Müzeyyen Senar, ölümünün 2. yılında anılıyor. 8 Şubat 2015'te İzmir'de 97 yaşında hayatını kaybeden Senar için Twitter'da açılan #MüzeyyenSenar etiketi kısa sürede trend konular (TT) arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği unutulmaz 'Benzemez kimse sana', 'Fikrimin ince gülü', 'Dalgalandım da duruldum' gibi şarkıları hatırlatarak Senar'ı anıyor. 'Cumhuriyetin Divası' lakaplı sanatçı için yapılan kimi yorumlar şöyle: "Sabah sabah onca kötü haberin ardından gelen, benzemez kimse sana tavrına hayran olayım... #MüzeyyenSenar"