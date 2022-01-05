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İki gurbetçinin ekonomi tartışması: Çıkart banka hesabını göreyim!

"Almanya'da sefalet falan yok, herkes rahat şekilde yaşıyor, Kimse bizi kıskanmıyor"

05 Ocak 2022 12:18

'Sen Ne Dersin' isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında iki gurbetçinin tartışması gündem oldu. Biri Belçika'da biri Almanya'da yaşayan iki gurbetçi Türkiye'deki ekonomi üzerine tartıştı. AKP politikaları savunan gurbetçi vatandaşın, diğer gurbetçi vatandaşa "çıkart banka hesabını göreyim" demesi sosyal medyada gündem oldu.

AKP politikalarını savunan vatandaşın; "Şu halinize şükredin demesi" üzerine diğer gurbetçi vatandaş röportaja müdahale ederek, "Ben Almanya'dan geliyorum ve buradakilerin durumu biliyorum. Hiçbir şekilde Erdoğan'ı savunmayın. Ben isterim döviz düşsün. Ama buradakilerin durumu önemli. Sen yurtdışından Euro alıp geliyorsun burada rahat şekilde geçiniyorsun. Almanya'da sefalet falan yok, herkes rahat şekilde yaşıyor. Kimse bizi Türkiye'yi kıskanmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Tepki sonrası AKP politikalarını savunan gurbetçi vatandaşın, "çıkart banka hesabını göreyim"  sözleri üzerine, diğer vatandaş telefonundan banka hesabını gösterdi. Banka hesabındaki yüksek döviz miktarını gören vatandaş, "sen orada ne iş yapıyorsun, bu yalan söylüyor" diyerek röportajdan ayrıldı.

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