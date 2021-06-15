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İki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı

15 Haziran 2021 11:55

İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaşanan kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan bir pizza dükkânı önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, cadde üzerinde yabancı uyruklu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören pizzacıda çalışanlar da olaya dahil oldu. Afrika kökenli olduğu öğrenilen 3 şahıs ile pizzacıda çalışanlar arasında arbede çıktı. Yaşanan kavgada yabancı uyruklu şahıslardan biri bıçaklandı. Yaralanan şahsın yaralandığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kavgada pizzacıdan çıkan şahsın elindeki bıçak ile zenci adama saldırmak istediği görülüyor. Elindeki bıçağı defalarca savuran şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından engelleniyor. Şahsın kalabalık ile birlikte kamyonetin önünde tartışmaya devam ettiği de görülüyor. Bu sırada yabancı uyruklu şahıs bıçaklanıyor.

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