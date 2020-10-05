İki döviz bürosu arasında yürüyen Muharrem İnce: Buraya gelene kadar değişti mi?

'Bin Günde Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Aksaray'a gelen Muharrem İnce'nin burada yaptığı ziyaretlerde döviz bürosu önünde dolar ve Avro göndermesi dikkati çekti.

Bir döviz bürosunda dolar ve Euro/TL kurunun ne kadar olduğunu soran İnce, daha sonra geldiği bir döviz bürosunda çalışanlara "100 metre ileride bir dövizci vardı. Buraya gelene kadar değişti mi acaba?" diye sordu.

"Oradan buraya gelene kadar arttı mı diye bakıyorum" ifadesini kullanan İnce, döviz bürosu çalışanıyla selamlaştıktan sonra yoluna devam etti.