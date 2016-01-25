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İki çocuğun gözünden Kosova’da savaş

25 Ocak 2016 17:20

Kosova yapımı, Arnavutçada arkadaş anlamına gelen ‘Shok’ isimli film Oscar’a aday gösterildi. Kosova savaşını iki çocuğun gözünden anlatan film, kısa film kategorisinde yarışacak. Al Jazeera, Kosova'da Oscar heyecanı yaşanıyor. Arnavutçada arkadaş anlamına gelen 'Shok' isimli film, kısa film dalında Oscar'a aday gösterildi. Kosova film endüstrisinin, şimdiye kadar elde ettiği en önemli başarı olarak nitelendirilen adaylığa en çok sevinen iki isim, filmin başrol oyuncuları 13 yaşındaki Andi Bajgora ve Lum Veseli. Ülkedeki herkesin film hakkında konuştuğunu söyleyen Andi Bajgora, "Alışverişe gittiğimde, insanlar bana bizimle gurur duyduklarını söylüyor. İnsanların filmimizle ilgili konuştuklarını duyunca ağlamak istiyorum’ diye konuştu. Rolünü canlandırırken bazı sahnelerde zorlandığını söyleyen filmin diğer başrol oyuncusu Lum Veseli ise, ''Ben savaşı yaşamadığım için biraz zordu. Fakat ailemin ve ekibin desteğiyle her şey daha kolay bir hâl aldı'' dedi. Film, gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Kosova Savaşı'nı iki çocuğun gözünden anlatan filmin yapımcısı Eshref Durmishi, savaş sırasında çocuk olduğunu ve kendi yaşadıklarını da filmde yansıttığını anlatıyor: ''Savaş sırasında bir gün, otobüsle giderken polisler bizi durdurdu. Sırpça, kimliğimi göstermemi istediler. 14 yaşındaydım, kimliğim yoktu ve Sırpça konuşamıyordum. Polisin Arnavutça konuştuğunu biliyordum. O yüzden ona okula gittiğimi söyledim. Bana vurdu ve ''bir daha karşılaşırsak Sırpça konuşacaksın'' dedi. Bu sahne filmde de var.'' Adaylıktan daha fazlasını isteyen film ekibi, sabırsızlıkla 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek Oscar Ödül Töreni'ni bekliyor.

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