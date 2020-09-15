T24 LogoT24 Logo
Haberler

İki bin metrede paraşüt ile uçarken bağlama çaldı

15 Eylül 2020 15:51

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sanatçı Seyfi Yerlikaya, yamaç paraşütü ile uçarken bağlama çaldı, türkü söyledi.

Muğla’nın turistik ilçesi Fethiye’ye tatile gelen özel bir televizyon kanalında yayımlanan Çukur dizisinin müziklerini yapan sanatçı Seyfi Yerlikaya, Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden Ölüdeniz'e yamaç paraşütü ile tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Sanatçı Yerlikaya yamaç paraşütü pilotu Selçuk Fedakar Türk ile yaptığı uçuşu bağlaması ile birlikte yaptı. Gökyüzünde iyice havalanan ikili yaklaşık 2 bin metrede bağlamasını eline alıp muhteşem Ölüdeniz manzarasında türküler okudu. Zaman Zaman etkili olan rüzgara rağmen Yerlikaya saz çalıp "Ayrılık Hasreti" ve "Elfida" türkülerini seslendirdi. Yaklaşık 25 dakika boyunca gökyüzünde kalan sanatçı Yerlikaya Ölüdeniz Belceğiz plajına rahat şekilde iniş gerçekleştirdi.

İnişte kısa bir konuşma yapan Yerlikaya, “Havada bana saz da çaldırdınız ya müthiş güzel oldu. Ölüdeniz’in muhteşem doğasında yamaç paraşütünde bağlama çalıp türkü söylemek harikaydı. Bu anıyı hiç unutmayacağım” dedi.

ETİKETLER

paraşütseyfi yerlikayabağlamatürkü2 bin metrefethiye

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2020

Polonya'da kürtaj yasağı sokağa döktü

Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

İzmir'de enkaz altındaki 5 kişilik aileden 4'ü 23 saat sonra çıkarıldı

İzmir'de yaşanan depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

Enkaz altındaki eşinin ve çocuklarının sesini duyan babanın sevinç anları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hıncal Uluç: Ahmet Hakan'a o koltuk tatlı mı geldi bilemem,...

İzmir Valiliği: Şehre girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı...

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı...

Erdal Özyağcılar, Yasak Elma dizisine katıldı...

Süleyman Soylu Koronavirüs'e yakalandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu...

İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24