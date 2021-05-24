Iğdır'da bekçi ve polis şiddeti; soruşturma başlatıldı

Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkarak dolaşan 4 kişi bekçiler tarafından uyarıldı. Bir sğre sonra bekçilerle gençler arasında tartışma çıkınca polis ekiplerinden destek istendi. İddiaya göre olay yerine gelen polis ekipleri de tartışmaya dahil olunca gençlerle büyüyen tartışma arbedeye dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında bekçi ve polislerin gençlere şiddet uyguladığı görüldü.

Konuya ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada olaya karışan polis ve bekçiler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, “Gerekli adli ve idari soruşturma 20.05.2021 tarihinde başlatılmıştır. Asla müsamaha göstermeyeceğimiz bir durum. Müsterih olun lütfen” denildi.