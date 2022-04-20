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İftar için eve gitti, dükkânından 65 cep telefonu çalındı: "16 yıllık emeğimiz yok oldu"

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

20 Nisan 2022 21:49

İstanbul Arnavutköy'de, telefoncunun iftar vakti orucunu açmak için evine gitmesini fırsat bilen iki kişi, ezan okunduktan birkaç dakika sonra levyeyle kapısını açtıkları dükkândan 350 bin lira değerindeki 65 telefonu çaldı. Şüphelilerin, ceplerine doldurmaya çalıştıkları telefonları, sığmayınca kasaya koyup götürmeleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

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