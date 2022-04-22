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İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada

22 Nisan 2022 09:59

İstanbul Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. Otobüsün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, Beykoz-Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F İETT otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kayalık alana dalan otobüsün önü adeta şaha kalktı. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı.

Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana dalıyor. Kayalıklara dalan otobüsün önü adeta şaha kalkıyor.

İstanbulBeykozİETTotobüsgüvenlik kamerasına

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