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İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 11'e yükseldi

21 Ekim 2021 09:10

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Eriha kasabasında bulunan pazar yerine Esad rejimi tarafından düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, düzenlenen saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırının gerçekleştiği bölgede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin yakınlarına bir füzenin düştüğü ve meydana gelen patlamanın şiddetiyle marketteki ürünlerin devrildiği ve dumanların ise bölgeyi kaplamadığı kaydedildi.

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