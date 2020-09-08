İcra yoluyla çıkartılan kiracı dükkanı yerle bir edip kayıplara karıştı

Karabük'te, 2015'te kiraladığı dükkanın kirasını ödemeyen kiracıyı icra yoluyla çıkarabilen dükkan sahibi, kiracının dükkanı boşaltırken zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Coşkun, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde bulunan dükkanını 2015 yılında Altuğ G.'ye kiraya verdi. Perde üzerine dükkanı işleten ve iki yıl kira ödeyen Altuğ G., son 3 yıldır kira ödemedi. A.G'nin 3 yıllık 180 bin lira kira borcu birikirken, Coşkun kiracıdan borcunu ödeyerek dükkanı boşaltmasını istedi. Ancak kiracıyla anlaşamayan Coşkun, icra yoluyla Altuğ G.'yi çıkardı. Pazar günü dükkanı boşaltan A.G; kalebodur, fayans ve duvarlar ile lavabolara zarar verirken, işyerinin kapısını da sökerek alıp gitti.

Mülk sahibi tepkisini dile getirerek, "Polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Burada resmen hırsızlık var" dedi.