İçmeler’deki bazı yurttaşlar, yangının ardından taşınmaya başladı: Ekmeksiz, aşsız kaldık

Orman yangınlarından etkilenen turistik bölgelerde göç başladı. Muğla Marmaris’in İçmeler mahallesini terk eden lokantacı Ahmet Demirci, “Zaten virüs bizi belimizden fena şekilde vurmuştu. Bu virüsün arkasından yangınlar da tuzu, biberi oldu. Ekmeksiz, aşsız kaldık” dedi. İktidarın kendilerine yardım etmediğini söyleyen Demirci, "Kimseye destek mestek yok. Lafla veriyorlar, çay dağıtıyorlar" dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve Türkiye’nin birçok yerine yayılan orman yangınları Muğla’yı da vurdu. Muğla’da tarımın yanında turizm de yangınlardan olumsuz etkilendi. Köylüler ve turizmle uğraşan yurttaşlar, yangının ardından geçim derdine düştü.

Muğla yangınında 13 bin 650 hektar, yani 19 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı. Yangında İçmeler mahallesi de alevlerle çevrildi. İçmeler’deki bazı yurttaşlar, yangının ardından başka yerlere taşınmaya başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yangın mağdurlarıyla görüşmek üzere mahalleye geldiği sırada evindeki eşyaları taşımakla uğraşan Ahmet Demirci, taşınma gerekçesini anlattı.

"Memleketimize dönüyoruz, insanlar aç"

Lokantacılık yapan Demirci, pandemide iş yapamadığı ve üzerine bir de yangın felaketinin geldiğini söyledi. Demirci, “Zaten virüs bizi belimizden fena şekilde vurmuştu. Bu virüsün arkasından yangınlar da tuzu, biberi oldu. Ekmeksiz, aşsız kaldık. Memleketimize dönüyoruz, insanlar aç” dedi.

"Kimseye destek yok, çay dağıtıyorlar"

Yangınların turizm bölgelerini olumsuz etkilediğini ve gelen turistin ülkelerine döndüğünü ifade eden Demirci, “Hiç hayatımızda bu kadar zor duruma düşmemiştik” diye konuştu. Hükümetin kendilerine destek olmadığını dile getiren Demirci, şunları belirtti:

“Sağ olsun hükümetimiz çok sahip çıktı. 100 bin lira yatırmış bankalara ama biz göremedik. Hangi bankada olduğunu bilmiyoruz daha doğrusu. İşte böyle, esnafın hali harap. Hiç kimseye bir şey yatırdığı yok kardeşim. Lafla yatırıyorlar. Kimseye destek mestek yok. Lafla veriyorlar, çay dağıtıyorlar. Yangın olan yere çay dağıtıyorlar, sağ olsunlar.”

"Sadece bugün 3 aile gidiyor, benimle birlikte"

Demirci, 4 çocuğuyla beraber Denizli’ye taşındığını ve orada ekmek parası için mücadele vereceğini aktararak, “Sadece İçmeler’den giden benim bildiğim 100’ün üzerinde aile var. Sadece bugün 3 aile gidiyor, benimle birlikte. Dükkanlar kapanacak. Zor durumdayız, Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Demirci, “İnşallah 2023’te sandık başında bu insanlar, eğer aklı başındaysa artık lamı cimi yok, bir değişim şart. Kendisi gelirken AKP aynı şeyi söylemişti. ‘Değişim şart’ demişti. Değiştik, hepimiz ona oy verdik. Ama görüyorsunuz halimizi. İçler acısı durumdayız” dedi.