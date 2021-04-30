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İçki reyonu çarşafla kapattırılan tekel bayi sahibi: Bıçak kemiğe dayandı, öldüreceklerse öldürsünler

"Yaşamaktan nefret ediyoruz, her yere borcum var”

30 Nisan 2021 14:58

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sabah saatlerinde içki satışının tam kapanma sürecinde devam edeceğini duyurdu ancak Tokat Niksar’daki tekel bayiden gelen bir görüntüde polisin içki reyonunu çarşaflarla kapattırdığını belirtti. Söz konusu tekel bayinin sahibi TELE1'e konuştu ve "Bıçak kemiğe dayandı. Asacaklarsa assınlar, öldüreceklerse öldürsünler" diye isyan etti. 

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sabah saatlerinde içki satışının tam kapanma sürecinde devam edeceğini duyurdu ancak Tokat Niksar’daki tekel bayiden gelen bir görüntüde polisin içki reyonunu çarşaflarla kapattırdığını belirtti. Söz konusu haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı, bakanlık dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söylerken bir açıklama daha yapan Aybaş, tekel bayilerin kapattırıldığını duyurdu. 

"Yaşamaktan nefret ediyoruz, her yere borcum var”

Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan bir bayiye giden polisin ise içki reyonunun üzerini çarşaflarla kapattırdığı belirtildi. Esnaf, “Biz bu ülkeye vergi vermiyor muyuz?” diyerek isyan etti. Begümhan Aydoğan’ın sunduğu 'Gün Ortası' programına bağlanan esnaf, kendisine hiçbir tebligat gönderilmediği halde alkol reyonunun kapatıldığını anlattı. Esnaf, “Bıçak kemiğe dayandı. Artık bizi asacaklarsa assınlar, öldüreceklerse öldürsünler. Yaşamaktan nefret ediyoruz, her yere borcum var” diye isyan etti.

İçki satışına ilişkin tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı’ndan da “Bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemeli” açıklaması geldi.

Kaynak: TELE1

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