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İçişleri Bakanlığı bir video ile anlattı: Aracınız hangi durumlarda çekilir

21 Ocak 2020 17:46

İçişleri Bakanlığı'ndan araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile anlattı.

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