İçişleri Bakanı'nın 'canı çıkasıca dernek' dediği İHD'nin eş genel başkanı Türkdoğan'ın gözaltına alınmasına tepki: Düşman hukuku!

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınması protesto etmek için yapılan basın açıklamasında "muhaliflere yönelik düşman hukukun uygulandığı" dile getirildi.

İHD İstanbul Şube yöneticileri ve insan hakları savunucularının katıldığı basın açıklamasında Türkdoğan'ın gözaltına alınması kınanarak serbest bırakılması istendi.

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, muhaliflere düşman hukukunun uygulandığını ifade ederek "Bugün baskı uygulayan devlet yöneticileri ve Erdoğan'ın haklarını savunmak için de çalışmalar yürütmüştük. Bunları hatırlatma gereği duyuyoruz, IHD herkes içindir" dedi.

Anayasayı ve Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmeleri hatırlatan Yoleri, insan hakları savunucularının faaliyetlerinin engellenmemesinin devletin görevi olduğunu söyledi.

Milletvekiliği düşürülen HDP'li eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da değinen Yoleri konuşmasına şöyle devam etti:

"Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, insan hakları faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirilmesini, hakkında ceza verilmesini ve milletvekilliğinin düşürülmesini konuşurken Eş Genel Başkanımızın gözaltına alınması, maalesef gidişatın demokrasilerden, insan haklarından ve özgürlüklerden yana değil, baskıcı bir yönetim eğiliminde olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Yurttaşlık Derneği de ortak açıklama yaparak Türkdoğan'ın serbest bırakılmasını istedi.

TBMM'de Adalet Nöbeti'ni sürdüren HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nu ziyaret eden Doç. Dr. Kerem Altıparmak da Türkdoğan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Gergerlioğlu ve Türkdoğan’ın başına gelenler paraleldir"

"Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başına gelenler Öztürk Türkdoğan’ın başına gelenler çok önemli paralellikler var. Her ikisi de Türkiye’de herkesin hakkını amasız fakatsız, diline dinine ve kimliğine bakmaksızın yıllardır savunan insanlardır. Türkdoğan 13 yıldır İHD’nin Eş Genel Başkanı, insan haklarının değerlerini temsil eden önemli bir figür ve kendisi tıpkı Ömer bey gibi bizzat, derneğimiz İçişleri Bakanlığı tarafından hedef haline getirildi, derneğimize “canı çıkasıca” ifadesi kullanıldı. Biz Türkdoğan’ın gözaltına alınmasıyla bu konuşma ve insan hakları savunucularına yönelik tavrın arasında önemli bir paralellik olduğunu düşünüyoruz. İnsan Hakları Derneği başkanları silahlı saldırıya uğradı. İnsan hakları o kadar önemli değerler üzerine kurulmuş ki bütün bu saldırılar bırakın çalışmaları engellemeyi sınır bile getiremedi. İnsan hakları üzerine bir saldırı ve çullanma söz konusu. Meseleyi sadece Türkdoğan meselesi olarak değil, insan hakları hareketinin bir sorunu olarak kavramak zorundayız. "

TIKLAYIN: ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN SERBEST BIRAKILMALIDIR!

"Canı çıkasıca dernek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gare operasyonu ve 13 kişinin ölümüne ilişkin yaptığı TBMM Genel Kurulu'nda bilgilendirme konuşmasında İnsan Hakları Derneği'ni (IHD) kast ederek "Canı çıkasıca dernek" ifadesini kullanmıştı.