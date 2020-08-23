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Milli Beka Hareketi'nin Soylu'yu etiketleyerek şikayet ettiği hesabın sahibi gözaltına alındı

Maske3g hesabını Erdal Yılmaz'ın kullandığı iddia edildi

23 Ağustos 2020 14:29

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'in 'FETÖ' ifadesiyle şikayet ettiği maske3g hesabının kullanıcısı olduğu iddia edilen Erdal Yılmaz gözaltına alındı. 

İstanbul Milletvekili, gazeteci Ahmet Şık'ın tweet'ine göre Erdal Yılmaz, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yolsuzluklarla ilgili yayımladığı belgeler gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de "Tweet'lerini neden gizliyorsun FETÖ'cü @maske3g??? Yoksa tasmanın sahipleri mi kapat dedi??? Başaramayacaksınız... bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Biz sizin neler yaptığınızı biliyoruz ve deliller eşliğinde adalet önünde hesabını vereceksiniz. Adalet Mülkün Temelidir." sözleriyle @maske3g'nin kullanıcısını hedef göstermişti.  

Şahin bir başka tweet'inde Yılmaz'ı 'Fetö'nün İzmir imamı' ifadesiyle nitelemiş ve "Bizim hedefimiz Kızıl Elma’dır, sizinki ise ülkeyi bölmek ve @TC_icisleri Sn. @suleymansoylu beyefendiye hakaret edip itibarsızlaştırmaktır. Devlet içinde devlet kurmanın cezasını 15 Temmuz’da size göstermiştik yine gösteririz" diye yazmıştı. 

TIKLAYINIZ - İçişleri Bakanı Soylu'ya destek açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Beka Hareketi'nden iddia: AKP'li Külünk'ün adamları derneği bastı

 

 

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