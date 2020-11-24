T24 LogoT24 Logo
Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetleri konusunda erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu, böyle bir ayıp olur mu?

24 Kasım 2020 18:28

Kadın cinayetleri ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Elektronik kelepçe uygulamasını İçişleri Bakanlığı kendi bünyesine aldı. Yeni yerleşkede yaklaşık 1000 kapasiteli, 400’ü Ocak ayında devreye girecek, elektronik kelepçe izleme merkezinden bu süreç takip edilecektir.

2020’nin ilk 6 ayında cinayete kurban giden kadınların, yüzde 90’ı daha öncesinde kolluk birimlerimize başvurusunun olmadığı ortaya çıkmıştır. Çok yanlış bilgilendirmelerle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum.

"Çırpınıyoruz şiddet olmasın diye"

Kadın cinayetlerinde, rakamlar konusunda bize itimat etmeyen gazete küpürlerinden bunları toplayan bir anlayış da söz konusu. Çırpınıyoruz bir şiddet olmasın diye. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü seferberlik ilan etmiş durumda.

Her sabah bu rakamları alıyoruz. Azaltabiliyor muyuz, nerede eksiğimiz var. Bu nasıl böyle olur diye neredeyse kıyameti koparıyoruz. Titizleniyoruz ama maalesef yanlış rakamlar yüzünden esir kalıyoruz. Biz neden bu rakamları yanlış verelim.

"Ayıptır bir daha yapma"

Arttığı zaman arttı diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz. Tüm kadın cinayetlerini biz yapıyormuşuz gibi bizi suçlayanlar bu konuda acaba ne yapıyor? Sadece suçlamak siyasal şiddetin yanında acaba ne yapıyorlar. KADES’i indirin diye yalvarıyoruz.

Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz ayıptır bir daha yapma."

ETİKETLER

süleyman soylusoylukadına şiddetşiddet

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2021

WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyurmasının ardından viral olan video: 'Google Pizza'

CHP'li Başarır Osmangazi Köprüsü'nden seslendi: Her gün 6 milyon TL ödüyoruz; Beşli Çete'ye devlet eliyle yardım yapılıyor

Şırnak'ta göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

'İstenmeyen' mesajlar için 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi' kullanıma açıldı; işte uygulamalı anlatım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven...

Gürsel Tekin: Erdoğan kongrede parti başkanlığını bırakacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Vali Yerlikaya vaka sayısının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı...

Ziraat Bankası’nın 1.6 milyar dolar kredisini alan Virgin Adaları'ndaki şirket...

Nörolog Prof. Zülküf Önal: Uzun vadede maden suyu tüketmek, Azlheimer'a...

Milli Gazete, BİM’in haber sansürünü ifşa etmişti; Murat Ağırel: Perde...

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof. Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven...

Gürsel Tekin: Erdoğan kongrede parti başkanlığını bırakacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24