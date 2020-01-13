İçişleri Bakanı Soylu rahatsızlandı; canlı yayın kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısında rahatsızlandı. Soylu’nun burnundan kan gelmesi üzerine canlı yayın kesildi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlib Yardım Kampanyası basın toplantısı sırasında rahatsızlandı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre dün Kastamonu ziyareti sırasında aşırı soğuğa maruz kalan Soylu’nun basın toplantısında burnu kanamaya başladı. Soylu’nun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, rutin programına devam edeceği belirtildi.