İçişleri Bakanı, Santa Harabeleri'ne gitti: Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli kültürel miraslardan Santa Harabeleri'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin konuşan Soylu, “Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz” dedi. Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Soylu, memleketi Trabzon'dan kara yoluyla Gümüşhane'ye geçti. Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, tarihi geçmişi Ortaçağ'a kadar uzanan, ‘gökyüzüne yakın saklı kent' olarak bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ni ziyaret eden Bakan Soylu, restorasyonla turizme kazandırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi aldı. Soylu, Santa Harabeleri'ne ulaşımı kolaylaştırması amaçlanan Santa Grup Yolu'nun 21 kilometrelik yol yapım çalışmalarını da inceledi.