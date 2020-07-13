"İçeriye 'Ayasofya'yı Cumhurbaşkanı açtı' dediler; dışarıya, 'yargıya karışamayız' diyecekler"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili üzerinde durulması gereken noktalara değindi.

Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılış şekline değinen Tezkan, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bu olurdu. Danıştay üzerinden arkadan dolanılarak yapıldı" dedi. Tezkan bunun gerekçesini de şöyle açıkladı; "Hatta 10. dairedeki davaya Cumhurbaşkanlığı görüş bildirdi ve 'müze olarak kalsın' dedi. Cumhurbaşkanı ise 'halkım istedi, ben açtım' diyor. Yani içeriye 'ben açtım' dışarıya ise 'yargıya karışamayız' diyecekler.

"İkinci mesele zamanlaması" diyen Tezkan, "Cumhurbaşkanı geçen seneye kadar karşı çıkıyordu. AB pandemi döneminde bazı ülkelere sınırlarını açtı. Bazı ülkelere ise 'gitmesi sakıncalı ülkeler listesi' yaptı. Kısaca Türkiye'ye turist yollamadı. Sorum şu; Eğer AB bu sene 'Türkiye'ye de gidebilirsiniz' deseydi. Ayasofya açılır mıydı? Açılmazdı. Hani Cumhurbaşkanı diyor ya 'getirisi, götürüsü' galiba bu hesapla yapıldı" şeklinde konuştu.