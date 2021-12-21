İç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir

21 Aralık 2021 11:26
Süper Lig’de 1,5 sezon Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı’nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya. 1 Şubat 2021’de sosyal medya hesabından video paylaşan Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla milli marşı okuduğu görüntülerin ardından büyük tepki toplamıştı. İnternette yer alan videoda, Morozyuk’un mavi renkte bir kazak ve altında sarı renkli iç çamaşırıyla Ukrayna bayrağı renklerini birleştirdiği görülüyor. Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Irina Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı’nı okuyor.
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