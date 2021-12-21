İç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir

Ancak Morozyuk’un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı. Ukraynalı bir avukat Yuriy Yurchenko’ya göre, Irina Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yurchenko, “Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir” ifadelerini kullandı.