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İç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir

"6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir”

21 Aralık 2021 11:26

Süper Lig’de 1,5 sezon Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı’nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya. 1 Şubat 2021’de sosyal medya hesabından video paylaşan Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla milli marşı okuduğu görüntülerin ardından büyük tepki toplamıştı. İnternette yer alan videoda, Morozyuk’un mavi renkte bir kazak ve altında sarı renkli iç çamaşırıyla Ukrayna bayrağı renklerini birleştirdiği görülüyor. Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Irina Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı’nı okuyor.

“3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya”

Ancak Morozyuk’un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı. Ukraynalı bir avukat Yuriy Yurchenko’ya göre, Irina Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yurchenko, “Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir” ifadelerini kullandı.
 
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