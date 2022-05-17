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İbrahim Tatlıses damadına elini öptürmedi

17 Mayıs 2022 10:17

Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter dün yapılan törenle nişanlandı. Koronavirüs salgından dolayı sürekli nişanı erteleyen ikili aile dostları ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

Kurdeleyi Babası kesti

Kızının en özel gününde duygusal anlar yaşayan Tatlıses nişan kurdelesini kesti. Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

 

İbrahim TatlısesDilan ÇıtakTatlıses'in kızı nişanlandı

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