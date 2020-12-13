İbrahim Tatlıses ile kızı Ada'nın stüdyodakileri gülümseten 'maske' diyaloğu

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında İbrahim Tatlıses 'in kızı Elif Ada Tatlı da bulunuyordu. Elif Ada ile İbrahim Tatlıses arasındaki maske diyaloğu stüdyodakileri gülümsetti.

İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, oyuncu Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ oldu. Programda İbrahim Tatlıses'in kızı Ada Tatlı da vardı.

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu stüdyodakileri güldürdü. Tatlıses, kızına Koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada'da da "Herkes maske taksın" cevabını verdi. Ancak Ada'nın sorulara verdiği cevaplar stüdyodakileri gülümsetti.