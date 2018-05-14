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İbrahim Tatlıses, "Yaylalar" türküsü için 7 yıl sonra ilk kez stüdyoya girdi

14 Mayıs 2018 15:27

Uzun zamandır müzik çalışmalarına ara veren İbrahim Tatlıses 7 yıl sonra geri döndü. Polat Yağcı prodüktörlüğünde 7 yıl sonra yeniden stüdyoya giren İbrahim Tatlıses, Yaylalar türküsünü seslendirerek klip çekti. 19:00'da yayına giren klip yaklaşık bir saat içinde 5 binden fazla görüntülenme aldı. Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses böylece uzun süredir ara verdiği sanat dünyasına yeniden dönmüş oldu. İbrahim Tatlıses sevincini Instagram hesabından dile getirdi. Yeni klibini paylaşan İbrahim Tatlıses yorum kısmına, "7 yıl aradan sonra “YAYLALAR” ile YOLA DEVAM diyorum, hepimize hayırlı olsun, ASKERİMİZE moral olsun... SİZLERİ SEVİYORUM, YENİ ŞARKILARIM ÇOK YAKINDA..." yazdı. Öte yandan İbrahim Tatlıses Afrin'deki askerlere moral vermek için gittiği Hatay'da ‘Yaylalar' türküsünü seslendirmişti.

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