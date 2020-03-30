'Otobüslerdeki yoğunluk' ile ilgili o şoförler konuştu: Kumpas olduğuna inanıyorum; Pazar sabahı o kadar yolcunun olması imkansız

Dün (29 Mart Pazar günü) sosyal medyada yer alan, İBB iştiraki Otobüs AŞ’ye ait 2 hatta yaşanan yoğunlukla ilgili konuşan otobüs şoförleri salgının olmadığı normal günlerde dahi Pazar sabahı o kadar yolcunun görülmemiş bir şey olduğuna dikkat çeken şoförler, olayda art niyet aradıklarını söylediler.

“Kumpas olduğunu düşünüyorum”

Olay anını anlatan 62 No’lu Kağıthane-Kabataş Hattı şoförü Ertuğrul Arslan, Pazar sabahı saat 06:15’te o 47 yolcunun tek duraktan bir anda binmesinin, hiç görülmemiş imkansız biz şey olduğunu söyledi. Araçta o ana kadar 3-4 tane yolcu bulunduğuna dikkat çeken Arslan, araca sonradan bir kişinin, “Niye susuyorsunuz, niye Beyaz Masa’yı aramıyorsunuz. Bu adam niye bu kadar çok yolcu alıyor?” dediğini belirtti. Şoför, “Sonradan da öğrendik, arkadan birisi kamerayla çekiyormuş. Ben bunun bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Bu hatta Pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması görülmemiş bir şey, imkansız” ifadesini kullandı.

“Art niyet aramamak mümkün değil”

146 No’lu Boğazköy-Bakırköy Hattı şoförü Ahmet Tiryaki ise Pazar sabahı 05:40 civarında hareket ettiğini ve 10 durak kadar 1-2 olduğunu belirterek, “KİPTAŞ ve Kültür Durağı’nda yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Yolcular oturma yerlerini doldurmuştu. Üçüncü durakta sosyal mesafenin korunması için yolcuları ‘binmeyin, 5 dakikaya kadar boş araç gelecek’ diye ikaz etmeme rağmen kimse beni dinlemedi. Arabaya saldırır vaziyette bindiler. 3 senedir aynı hatta çalışıyorum. Şu sıkıntılı dönemde Pazar günü o saatte o yolcunun olması mümkün değil. Art niyet aramamak mümkün değil” diye konuştu.

Sosyal medyaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Otobüs AŞ’ye bağlı 2 hatta yaşanan yoğunluğa dair görüntüler yansımıştı.

Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanan bu yoğunluğun bu zamana kadar görülmemiş bir hareketlilik olduğunu tespit eden İBB, sıra dışı hareketlilik üzerine her iki otobüste de şoförlerin ikazına rağmen 50’ye yakın kişinin bir anda bindiğini tespit etmişti.