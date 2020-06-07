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İBB tarafından Büyükada'dan satın alınan atlar sahiplendiriliyor

07 Haziran 2020 14:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilince yasaklanan faytonlardan sonra belediye tarafından satın alınan atların sahiplendirilmesinin başladığını duyurdu. İlk sahiplenen kurum İstanbul Üniversitesi oldu. 

İmamoğlu, sahiplendirme işleminin, atların tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra başladığını duyurdu. İmamoğlu'nun "Adalar’da fayton kalktı, atları satın aldık, bakımlarını yaptık, sağlıklarını da kontrol altına aldık. Şimdi atlarımıza iyi bakılacağından emin olduğumuz kurumlara sahiplendiriyoruz. İlk yuvaları İstanbul Üniversitesi oldu. Yeni yerlerinde de gözetimimiz devam edecek"  notuyla paylaştığı videoda atların adalardan nakil edilmesine dair görüntüler yer alıyor.

Videoda konuşan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ise, "Gelen talepler bire bir incelenerek sahiplendiriliyor. Bu hayvanlara hayvan refahı çerçevesinde muamele edileceğine dair uygun taahhütle biz bu hayvanları sahiplendiriyoruz. Belirli aralıklarla taahhüte uyulup uyulmadığı incelenecek" dedi. 

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