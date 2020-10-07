İBB Sözcüsü Ongun: Yol kenarlarında yüksek maliyetli peyzaj yerine, gri duvarları sanatçıların tuvaline dönüştürüyoruz

07 Ekim 2020 10:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol kenarlarındaki peyzaj çalışmalarından vazgeçerek, duvarları grafiti sanatçılarına ayırdı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından bir video paylaştı. "İstanbul’un duvarlarına renk geliyor. Yol kenarlarında yüksek maliyetli peyzaj çalışmaları yerine gri duvarları sanatçıların tuvaline dönüştürüyoruz" notuyla paylaşılan videoda yol kenarındaki duvarlara yapılmış grafiti desenleri görülüyor.
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