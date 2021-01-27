İBB Sözcüsü Ongun "Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video" diye paylaştı: "İzleyelim, hallerine gülelim"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, hükümete yakınlığıyla bilinen 24 TV'deki bir habere tepki gösterdi.

Programda; Hikmet Genç ve Murat Çiçek, kreşler üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu'nun kreşleri 400 TL'den 900 TL'ye çıkardığı savunuldu.

Programda ayrıca, "O bedava olacak, bu olacak, hepsi palavra çıktı. Kreş ücretini 400 TL’den 900 TL’ye çıkarmışlar. Anneler isyan ediyor. İyi kazık attı" gibi ifadeler kullanıldı.

"İzleyelim, hallerine gülelim"

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ongun, videodaki annelerin başka bir kreş zammından bahsettiğini ifade etti.

"Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video..." diyen Ongun, "Ekrem İmamoğlu düşmanlığı belli ki sadece körlük değil, işitme engeli de yaratıyor. Videodaki anneler başka bir kreş zammından bahsederken, bakın 'muhteşem ikili' ne yapıyor. İzleyelim, hallerine gülelim" ifadelerini kullandı.