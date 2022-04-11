İBB Sözcüsü Ongun: İstanbul'u işgallerden arındırmaya devam ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, ''İstanbul'u işgallerden arındırmaya devam ediyoruz'' açıklamasını yaparak Twitter hesabından bir video paylaştı.

Ongun, Kadıköy Meydanı'ndaki yapıların zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığını belirterek, ''Meydan, Anıtlar Kurulu onayının ardından yeni ve çağdaş tasarımına kavuşacak'' açıklamasını yaptı.

Murat Ongun geçtiğimiz Ocak ayında sahildeki kaçak işletmelerin yıkım görüntüsünü paylaşarak, "Beşiktaş sahil, Sarıyer sahil, Avcılar sahil, Maltepe sahil, Üsküdar sahil… Her yerde halka ait alanları işgal edenlerle mücadelemiz devam edecek" şeklinde paylaşım yapmıştı.

TIKLAYIN- İBB Sözcüsü: Her yerde halka ait alanları işgal edenlerle mücadelemiz devam edecek