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İBB Sözcüsü Ongun duyurdu: Altunizade metrobüs istasyonu genişletildi; buradan canlı yapan haber kanallarının bilgisine!

24 Ocak 2020 12:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştığı videoyla Altunizade metrobüs durağında artan yoğunluğa çözüm olarak istasyonun genişletildiği ve yeniden düzenlendiği bilgisini verdi. 

Ongun, Florya ve Beşyol istasyonlarının da yakında düzenleneceğini yazarak, "Bu duraklardan canlı yayın yapan bazı haber kanallarının bilgisine" diye yazdı. 

Hızlı Otobüs Metrobüs İşletme Daire Başkanı Burak Sevim, Altunizade perondaki alanın 300 metrekare  artırıldığını, 5 tane turnike, 2 tane iade validatörü, 1 tane de biletmatik koyulduğunu söyledi. Sevim, istasyonun kapasitesinin artırılmadan önce 5 araç alabildiğini ancak şu an bunun 9 araca çıktığını belirtti. 

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