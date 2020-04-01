İBB Sözcüsü Ongun'dan bakanlık genelgesine videolu yanıt; 'yüzde 50 yolcu kapasitesi kuralını' test etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun bu kez bir video çekerek, İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında yarıya indirilen yolcu sayılarının bile salgını engellemek için yetersiz olduğunu aktararak İBB’yi eleştirenlere karşı çıktı.

Videoda Ongun, 50 İETT işçisiyle bir otobüse binerek yoğunluğun ne kadar fazla olduğunu ve Bakanlık genelgesiyle sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığını söyledi.

Otobüse en fazla binebilen yolcu sayısı olan yüz yerine bakanlık genelgesinde belirtilen yüzde 50 yolcu kapasitesi uygulandığında 50 kişinin de otobüste yoğunluğa neden olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmaya yönelik bir organizasyondan bahsetmişti...

Sosyal medyada paylaşılan, İBB otobüslerine çok sayıda kişinin alındığına yönelik mesajlara dikkat çeken İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı ‘dolu otobüs’ fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık” açıklamasını yapmıştı.

Konuyla ilgili söz konusu otobüsü kullanan belediye şoförü Ahmet Tiryaki ve Ertuğrul Arslan da İBB TV'ye konuşarak yaşananları anlatmıştı. Şoförler, sabaha karşı o saatte anormal bir kalabalığın olduğuna vurgu yapmıştı.