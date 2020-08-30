İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'e tepki: İmamoğlu’nu haberden silebilirsiniz ama...

İBB Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'in İstanbul Taksim'deki 30 Ağustos resmi töreni haberinde kullanılan "Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve gaziler katıldı" ifadesine haberde İmamoğlu'na yer verilmediğine dikkat çekerek "2 seçimle ve 806 bin oy farkla seçilmiş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu haberden silebilirsiniz ama 16 milyonun kalbinden silemezsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Ongun şunları yazdı;

"İstanbul’daki 30 Ağustos resmi töreninde, 2 seçimle ve 806 bin oy farkla seçilmiş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu haberden silebilirsiniz ama 16 milyonun kalbinden silemezsiniz. Bu anlayışı Türkiye çok iyi tanıdı, bu kötülükler hep yenildi, yine yenilecek. @ahaber"