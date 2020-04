İBB, Adalar'daki atları satın almaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Adalar'da 2019'un Aralık ayında öldürülen 81 at nedeniyle gündemden düşmeyen ve protestolara yol açan faytonlar konusuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ongun, atların İBB tarafından satın alınmaya başlandığını duyurdu.

Ongun Twitter hesabından verdiği bilgide satın alınan atların düzenli olarak besleneceğinin ve tedavi edileceğinin notunu düştü.

Adalar'da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve faytonları satın almaya başladı. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyecek.

Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.