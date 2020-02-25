İBB, Adalar'daki atları satın almaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Adalar'da 2019'un Aralık ayında öldürülen 81 at nedeniyle gündemden düşmeyen ve protestolara yol açan faytonlar konusuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ongun, atların İBB tarafından satın alınmaya başlandığını duyurdu.

Ongun Twitter hesabından verdiği bilgide satın alınan atların düzenli olarak besleneceğinin ve tedavi edileceğinin notunu düştü.

Adalar'da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve faytonları satın almaya başladı. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyecek. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

Ne olmuştu?

2019'un Aralık ayı sonunda Adalar’da “at vebası” olarak bilinen Ruam hastalığı tespit edilmişti.

Bunun üstüne 19 Aralık'ta Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Faytona koşulan atların 81’inde Ruam hastalığının tespit edilip öldürülmesinin ardından 347 hayvan hakları dernek ve topluluğu ortak imzalı bir basın açıklaması yayımlamış, sivil toplum örgütleri atların faytonlarda kullanılmaması da dâhil, taleplerini altı başlıkta sıralamışlardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ruam hastalığı nedeniyle Adalar’da atların faytonlarda kullanılmasının üç ay süreyle yasaklandığını açıklamıştı.

Öte yandan aktivistler 'yaşam nöbeti' ismini verdikleri eylemle Saraçhane'deki İBB binası önünde oturmaya başlamışlardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da ulaşımın yüzde 90’ının elektrikli araçlarla sağlanacağını söylemişti.

İmamoğlu ertesi gün yaptığı açıklamada Adalar’da 35 faytonun sembolik olarak kalacağını belirmişti.

İBB'nin tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL, fayton plakaları ve atlar içinse yaklaşık 90 milyon TL ödeyeceği söylenmişti.