T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB Sözcüsü: Yazık oldu İstanbulluların milyonlarca Euro’suna

18 Nisan 2022 11:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi Twitter hesabından İBB'nin 2006 yılında satın aldığı, istenilen performans ile çalıştırılamayan 'Phileas Metrobüsler'in atıl şekildeki görüntüleri paylaşıldı. Videoyu kendi hesabından paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun,"Yazık oldu İstanbulluların milyonlarca Euro’suna" notunu düştü.

İBB, sosyal medya hesabından 2006 yılında alınan metrobüslerin İETT Ayazağa Garajı'ndaki atıl ve yıkık görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. O görüntüleri Twitter hesabından paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Yazık oldu İstanbulluların milyonlarca Euro’suna" dedi.

"O metrobüsler burada yatıyor"

Atıl ve yıkık metrobüslerin görüntülerinin yer aldığı videoda Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği "Ömrümüzün son demi" adlı şarkısına yer verildi. Aynı zamanda videoda görüntülerin üstüne "Uygunluğunu test etmediler. Milyonlarca liraya satın aldılar. O metrobüsler burada yatıyor" şeklinde notlar yazıldı.

Ardından İBB'nin yeni aldığı metrobüslerin görüntülerine yer verilen videoda "Özkaynaklarımızla aldık. Defalarca test ettik. Yeni metrobüslerimiz yollarda gidiyor"  denildi. 

İBB'nin paylaşımının altına çok sayıda yorum gelirken, vatandaşlar o metrobüslerin parçalarının ne şekilde kullanıldığının açıklanmasını istedi.

 

İBBmetrobüsAKPCHPEkrem İmamoğluMurat OngunİBB Sözcüsüyazık oldu İstanbuluların Euro'suna

Diğer Videolar

Ali Babacan: Güzel günler mazide kalmadı, ilk seçimlerden sonra daha da güzel günleri yaşayacağız

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Paylaştığınız mesaja dikkat: Tek tıkla 3 yıl hapis

Fetihtepe'de suyu kesilen anne: Engelli çocuğumu yıkamak için ablama gidiyorum

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den arazi tepkisi: Bu memleket sizin babanızın malı mı?

Ailesinin 12 milyon lirasını kriptoda kaybeden kayıp genç, 18 gün sonra Müge Anlı'da ortaya çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24