İBB sözcüsü Murat Ongun, Nedim Şener'e canlı yayında İBB'nin çalışmalarını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, canlı yayında Nedim Şener'e İBB'nin çalışmalarından bahsetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ön inceleme başlatıldı. CNN Türk yayınında söz konusu inceleme tartışılırken, İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayına bağlandı. Konu ile ilgili yorumlarını dile getiren Ongun ayrıca Nedim Şener'e İBB'nin çalışmalarını anlattı. Murat Ongun şunları kaydetti:

"Madem sordu Nedim Bey, söyleyeyim. Nedim Bey Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini takip etmiyor anladığım kadarıyla. Genelde kamuoyunda bazı klişe olmuş cümlelerle ilerliyor. Ben şunu söylemek isterim size, 2017 yılının aralık ayında İstanbul'da durmuş 8 tane metro vardı, biz göreve geldiğimizde 1 buçuk yıldır durmuştu bunlar. Bazı tüneller çökmek üzereydi, şimdi Allah'a şükür 10 tane metro inşaatı devam ediyor. Dünyada bir rekor. Hiçbir şey yapmadınız, öyle mi? Suda indirim yaptık. Öğrenciler 2018 yılında 85 liraya İstanbul'a toplu taşıma kullanıyorken, bugün 50 liraya kullanıyor. Nasıl bir şey yapmadım? 160 bin 0-4 yaş arası çocuğu olan anne ulaşımı ücretsiz kullanıyor. Bu icraat değil mi? 226 bin sağlık çalışanı ulaşımı ücretsiz kullandı. Belediyeye maliyeti 225 milyon lira, helali hoş olsun. Annelerimiz 11 buçuk milyon sefer yaptı, 45 milyon lira belediye maliyeti var, helali hoş olsun."