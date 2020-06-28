İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'Fatih Sultan Mehmet tablosu' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, satın alınan 'Fatih Sultan Mehmet tablosu' hakkında, "İBB iştirakleri Kut-ul Amare dizisi için, 22.5 milyon liralık bir sponsorluk yaptı. İsraf olmuyor da onun onda biriyle biz dünya eserini Türkiye’ye getiriyoruz neden israf oluyor?" diye konuştu.

Ongun katıldığı CNN Türk yayınında, 'Fatih Sutan Mehmet tablosu' ile ilgili açıklamalarda bulundu. İBB'nin iştiraklerinin geçmişte Kut-ül Amare dizisi için ödediği sponsorluk ücretlerini hatırlatan İBB sözcüsü, "İsraf olmuyor da onun onda biriyle biz dünya eserini Türkiye’ye getiriyoruz neden israf oluyor?" diyerek, eleştirilere yanıt verdi.