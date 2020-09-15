İBB’nin eğitim yardımı başvuruları başladı; şartları neler, hangi belgeler teslim edilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda İstanbul'daki 30 bin üniversite öğrencisine 3.200 TL'lik destek için başvuruların başladığını duyurdu.

İmamoğlu, "Üniversite öğrencilerine destek olacağız demiştik, yaptık. İstanbul'daki 30 bin üniversite öğrencisine sağladığımız 3.200 TL'lik destek için başvurular başladı" dedi.

Başvurular şu adresten yapılabiliyor - İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

Başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, önlisans veya lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde 100 burslu öğrenci olmak, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

Hangi belgeler teslim edilecek?

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge, ailenin maddi durumunu gösteren belgeler, varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler, varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi, öğrencinin kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi, öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

Kimler başvuru yapamıyor?

Eğitim yardımından açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler, uzaktan eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuramıyor.