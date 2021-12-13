İBB'nin AKP'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa: Atatürk kadınlara hukuki güvenceyi vermiş ama fiiliyatta uygulamaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır

İBB'nin AKP'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'de kadın hareketleri konusunda iki lider gördüğünü, bunlardan birinin kadınlara hukuki güvenceyi veren Mustafa Kemal Atatürk, diğerinin ise kadınlara okuma hakkını, girişimcilik hakkını, çalışma hakkını sağlayan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Aralık ayı olağan toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Aktaa konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'de kadın hareketleri konusunda iki tane büyük lider görüyorum. Biri Mustafa Kemal Atatürk, hukuki güvenceyi vermiş ve kadınlara bu büyük bir alan açmıştır. Ama fiiliyatta biliyorsunuz hukuki hakkın olması her zaman uygulanabilir olduğunu göstermiyor. Bunu uygulamaya koymak sosyolojik olarak alt yapısını hazırlamak engelli kadın, genç kadın, giyimi kuşamı ne olursa olsun kadın, bunların hepsiyle alakalı anadolu kadını sosyo kültürel ve ekonomik yönden hangi bölgeden olursa olsun insanların önündeki temsiliyet hakkını okuma hakkını, girişimcilik hakkını çalışma hakkını açan kişi de Recep Tayyip Erdoğan olmuştur.''

''Bunu yüz sene geçse de, beş yüz sene geçse de nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk 5 Aralık 1934 bizim için bir milat, Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmada ve kadınlara açtığı alan da bizim için milattır ve tarihte bunu yazacaktır.''