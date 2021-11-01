İBB Miras: Restore ettiğimiz Bereketzade Çeşmesi'nin suyu artık çok daha hayat dolu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB Miras ekipleri, tarihi Bereketzade Çeşmesi'ni restore etti. İBB Miras'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Restore ettiğimiz Bereketzade Çeşmesi'nin suyu artık çok daha hayat dolu!" denildi.

İBB'nin İBB Miras ekipleri, İstanbul'daki tarihi eserlerin bakım ve restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Bu eserlere, Beyoğlu'nda bulunan Bereketzade Çaşmesi de eklendi.

Çeşmenin restorasyonunun bitirilip halkın kullanımına açıldığını duyuran İBB Miras ekipleri, sosyal medyadan yaptıkları paylaşıma "Bize üç asır öncesinden bakan bir kent sakini Bereketzade Çeşmesi, Lale Devri’nin tüm ihtişamını mimarisiyle bugünlere taşıdı. Zamanın tahribatından o da payına düşeni aldı. İBB Miras olarak restore ettiğimiz Çeşme'nin suyu, artık çok daha hayat dolu!" notunu düştü.