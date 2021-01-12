T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB Meclisi yılın ilk toplantısında karıştı: Tevfik Göksu konuştu, CHP'liler salonu terk etti

12 Ocak 2021 08:57

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şebi Arus töreninde Türkçe ezan okunmadığını söylemesine rağmen konuşmasında "747 yıldır dokunulmayan Şebi Arus törenini değiştirdiniz. Ezan sesi sizi niye rahatsız ediyor? Allahuekber sizi niye rahatsız ediyor? Bismillahirahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor?" diye konuştu. 

Bunun üzerine mecliste CHP’li üyeler tepki gösterdi. Kürsüye doğru yürüyen CHP’li üyeler, Göksu’nun olayları çarpıttığını iddia ederek Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’dan müdahale etmesini istedi. Okul, tüm üyeleri yerlerine oturmaya davet etti ancak tansiyon düşmedi. Bunun üzerine CHP’li üyeler, Göksu’nun konuşması sona erene dek salonu terk etti.

ETİKETLER

AKP Grup Başkanvekili Tevfik GöksuEkrem İmamoğlutartışmaibb meclisŞebi Arus töreniCHP'liler salonu terk etti

Diğer Videolar

Eren Erdem: AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin

Sahte HES koduyla gezerken yakalandı: Gazetecilere haber çıksın diye çıktım

Demet Akalın “Bebek plasentası yedi, gençleşti" iddialarını yalanladı: Türkçe konuşun; ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2021

Ankara'da balonlu eylem: 'Göğe bak, esnaf uzaya çıkıyor'

Kadınlar İstiklal Caddesi'nde toplandı: 'Yaşasın feminist mücadelemiz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Murat Murathanoğlu'ndan Ergin Ataman yorumu: Centilmenlik olarak değerlendirmem...

İkinci el araç alım satımına vergi yolda...

Kabine normalleşme adımları için yarın toplanıyor; "düşük" ve "orta" risk...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı, boşuna uğraşıyorsunuz...

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Altındiş: Çocuk felci aşısı patentini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24