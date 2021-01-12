İBB Meclisi yılın ilk toplantısında karıştı: Tevfik Göksu konuştu, CHP'liler salonu terk etti

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şebi Arus töreninde Türkçe ezan okunmadığını söylemesine rağmen konuşmasında "747 yıldır dokunulmayan Şebi Arus törenini değiştirdiniz. Ezan sesi sizi niye rahatsız ediyor? Allahuekber sizi niye rahatsız ediyor? Bismillahirahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor?" diye konuştu.

Bunun üzerine mecliste CHP’li üyeler tepki gösterdi. Kürsüye doğru yürüyen CHP’li üyeler, Göksu’nun olayları çarpıttığını iddia ederek Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’dan müdahale etmesini istedi. Okul, tüm üyeleri yerlerine oturmaya davet etti ancak tansiyon düşmedi. Bunun üzerine CHP’li üyeler, Göksu’nun konuşması sona erene dek salonu terk etti.