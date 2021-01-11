İBB Meclisi gergin başladı; CHP’li üyeler AKP'li Göksu'nun sözleri üzerine oturumu terk etti!

İBB Meclisi'nin 2021 yılındaki ilk oturumu gergin başladı. Oturumda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu 'ya tepki gösteren CHP'li üyeler oturumu terk etti.

2021 yılının ilk İBB Meclisi oturumu Yenikapı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, yeni yılın ilk oturumunda AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun gündeme ilişkin yaptığı konuşma gerilim yarattı. Göksu, İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe ezan okunması ile ilgili tartışmaya değindi ve ‘CHP zihniyetinin yine hortladığını’ söyledi.

Göksu “Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiyye yapmayın” dedi.

Oturumu terk ettiler

Göksu'nun bu sözleri CHP grubunun tepkisine neden oldu. CHP'li üyeler Göksu'nun konuşma yaptığı kürsüye yürüyerek AKP'li meclis üyeleri ile tartıştı.

Meclisi yöneten Okul, grupları yerlerine oturmaya davet etti ancak gerilim düşmedi. CHP'li meclis üyeleri Göksu'nun konuşmasına tepki göstererek oturumu konuşma sona erene kadar terk etti.