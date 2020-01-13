İBB Meclis'inde 'işsizlik' gerginliği: Üzerine yürüdü!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı ilk toplantısında İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın işsizlik sayısıyla ilgili yaptığı açıklamalara AKP'li üyeler tepki gösterdi. Bir AKP'li meclis üyesi, Özkan'ın üzerine yürüdü.

Özkan’ın “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomidir. Vatandaşı mutfağı yanıyor. İnsanlar doğal gazı açmaya korkuyor. Battaniye altında kışı geçiriyor. Ama Saray’ın ruhu duymuyor. Çünkü orada her şey güllük gülistanlık, Lale Devri yaşanıyor” sözlerine AKP’li üyeler tepki gösterdi.

AKP’li bir isim ayağa kalkıp İYİ Partili ismin üzerine yürümek istedi. Diğer meclis üyeleri araya girdi.