İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı, İBB çalışanının mektubunu paylaştı: 'Alın terini yoksullarla paylaşmak için bize yazdığı mektup'

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Twitter hesabından İBB'de temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Osman Aykut’un yeni tip Koronavirüs günlerinde Nisan ayı maaşının yarısını yoksullarla paylaşacağını duyurduğu mektubun videosunu paylaştı.

Ali Osman Aykut mektubunda, "Başkanım eğer sizlerde uygun görürseniz, maaşımın yarısını çalıştığım kuruma destek olabilmek adına bağışlamak istiyorum" ifadesine yer verdi.

Mahir Polat, Ali Osman Aykut'un mektubuna, "Sevgili Ali Osman Aykut’un alın terini yoksullarla paylaşmak için bize yazdığı mektup... Vicdanın genetiği vardır, binlerce yıldır Anadoluyu nice kıtlık kırandan, seferberlik, yıkım ve tufandan kurtaran bu yüksek insanlıktı. Sizin emeğiniz, iyi niyetiniz yeter canım kardeşim." notunu düştü.

İmamoğlu da Polat'ın paylaşımını alıntılayarak, "Kültür Varlıkları Daire Başkanı'mız Mahir Polat’a bir çalışanımızdan gelen bu anlamlı mektubu sizler de görün istedim, bu tertemiz yürekli insanlar birliğimizin ve dayanışmamızın teminatıdır" notunu düştü.