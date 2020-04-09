T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı, İBB çalışanının mektubunu paylaştı: 'Alın terini yoksullarla paylaşmak için bize yazdığı mektup'

09 Nisan 2020 18:31

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Twitter hesabından İBB'de temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Osman Aykut’un yeni tip Koronavirüs günlerinde Nisan ayı maaşının yarısını yoksullarla paylaşacağını duyurduğu mektubun videosunu paylaştı. 

Ali Osman Aykut mektubunda, "Başkanım eğer sizlerde uygun görürseniz, maaşımın yarısını çalıştığım kuruma destek olabilmek adına bağışlamak istiyorum" ifadesine yer verdi. 

Mahir Polat, Ali Osman Aykut'un mektubuna, "Sevgili Ali Osman Aykut’un alın terini yoksullarla paylaşmak için bize yazdığı mektup... Vicdanın genetiği vardır, binlerce yıldır Anadoluyu nice kıtlık kırandan, seferberlik, yıkım ve tufandan kurtaran bu yüksek insanlıktı. Sizin emeğiniz, iyi niyetiniz yeter canım kardeşim." notunu düştü. 

İmamoğlu da Polat'ın paylaşımını alıntılayarak, "Kültür Varlıkları Daire Başkanı'mız Mahir Polat’a bir çalışanımızdan gelen bu anlamlı mektubu sizler de görün istedim, bu tertemiz yürekli insanlar birliğimizin ve dayanışmamızın teminatıdır" notunu düştü. 

 

ETİKETLER

imamoplumahir polatibbçalışanmektup

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24