İBB, İstanbul'un farklı noktalarına ücretsiz tercih danışma merkezleri kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile bu yıl da üniversite sınavına giren gençlere danışmanlık desteği veriyor. İstanbul’un 22 meydanında kurulan tercih platformlarında ve 2 mobil araçla gençlere en doğru tercihi yapabilmeleri konusunda katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, meydanlara gelemeyenlere de Alo 153 hattıyla hizmet veriyor.

26 – 27 Haziran’da yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile gençlerde üniversite tercihleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 5 – 20 Ağustos tarihleri arası olarak açıklanan üniversite tercih dönemi için 4 Ağustos’tan itibaren İstanbul’un meydanlarında gençlere ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor. İstanbul’un 22 meydanında 190 kişi ile hizmet verilen merkezlerde, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık yapılıyor.

Üniversite adayları, 20 Ağustos 2021’e kadar her gün 10.00 ve 19.00 saatleri arasında meydanlardaki merkezlere gelerek destek alabiliyor. Sabit hizmet noktalarının yanında 2 mobil Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi de hizmet veriyor. Mobil merkezlerden birisi Eminönü Meydan’da, diğeri ise İstanbul’un merkeze uzak bölgelerinde giderek hizmet veriyor.

Meydanlara gelemeyenler İBB Beyaz Masa’nın Alo 153 numaralı telefonunu arayarak destek alabiliyor. 0212 153 00 00 numaralı telefonla da Türkiye’nin her yerinden İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne ulaşılabiliyor. Engel, hastalık veya herhangi bir nedenle meydanlara erişmeyenler de Alo 153’ü arayarak destek alabiliyor, isterlerse İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini de talep edebiliyor. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan tercih sistemini kullanarak listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde gencin destek aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin bu yıl bulunduğu noktalar ise şunlar:

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Aksaray Meydan (Fatih) Bağcılar Meydan Bakırköy Meydan Beylikdüzü Meydan Beşiktaş Meydan Eminönü Meydan (Mobil) Esenler Meydan Esenyurt Meydan Gaziosmanpaşa Meydan Sultangazi Meydan Şirinevler Meydan (Bahçeliveler) Şişli Meydan (Cevahir AVM Önü) Taksim Meydan (Beyoğlu) Silivri 19 Mayıs Meydan

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