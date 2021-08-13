T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB, İstanbul'un farklı noktalarına ücretsiz tercih danışma merkezleri kurdu

13 Ağustos 2021 15:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile bu yıl da üniversite sınavına giren gençlere danışmanlık desteği veriyor. İstanbul’un 22 meydanında kurulan tercih platformlarında ve 2 mobil araçla gençlere en doğru tercihi yapabilmeleri konusunda katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, meydanlara gelemeyenlere de Alo 153 hattıyla hizmet veriyor.

26 – 27 Haziran’da yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile gençlerde üniversite tercihleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 5 – 20 Ağustos tarihleri arası olarak açıklanan üniversite tercih dönemi için 4 Ağustos’tan itibaren İstanbul’un meydanlarında gençlere ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor. İstanbul’un 22 meydanında 190 kişi ile hizmet verilen merkezlerde, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık yapılıyor.

Üniversite adayları, 20 Ağustos 2021’e kadar her gün 10.00 ve 19.00 saatleri arasında meydanlardaki merkezlere gelerek destek alabiliyor. Sabit hizmet noktalarının yanında 2 mobil Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi de hizmet veriyor. Mobil merkezlerden birisi Eminönü Meydan’da, diğeri ise İstanbul’un merkeze uzak bölgelerinde giderek hizmet veriyor.

Meydanlara gelemeyenler İBB Beyaz Masa’nın Alo 153 numaralı telefonunu arayarak destek alabiliyor. 0212 153 00 00 numaralı telefonla da Türkiye’nin her yerinden İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne ulaşılabiliyor. Engel, hastalık veya herhangi bir nedenle meydanlara erişmeyenler de Alo 153’ü arayarak destek alabiliyor, isterlerse İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini de talep edebiliyor. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan tercih sistemini kullanarak listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde gencin destek aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin bu yıl bulunduğu noktalar ise şunlar:

Avrupa Yakası

  1. Aksaray Meydan (Fatih)

  2. Bağcılar Meydan

  3. Bakırköy Meydan

  4. Beylikdüzü Meydan

  5. Beşiktaş Meydan

  6. Eminönü Meydan (Mobil)

  7. Esenler Meydan

  8. Esenyurt Meydan

  9. Gaziosmanpaşa Meydan

  10. Sultangazi Meydan

  11. Şirinevler Meydan (Bahçeliveler)

  12. Şişli Meydan (Cevahir AVM Önü)

  13. Taksim Meydan (Beyoğlu)

  14. Silivri 19 Mayıs Meydan

Anadolu Yakası

  1. Beykoz Meydan

  2. Çekmeköy Meydan

  3. Kadıköy Meydan (Rıhtım)

  4. Kartal Meydan

  5. Şile Yeryüzü Pazar Meydan

  6. Pendik Meydan

  7. Sultanbeyli Meydan

  8. Ümraniye Meydan

  9. Üsküdar Meydan

İstanbul Büyükşehir BelediyesiTercih Danışma ve Rehberlik Merkezleritercih rehberliğidanışmaeminönüüsküdaravrupa yakasıkadıköyibb

Diğer Videolar

Tamir için getirilen cep telefonu bomba gibi patladı

Ekrem İmamoğlu, Taksim’e metroyla gitti

7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya para cezası

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği anlarda CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24