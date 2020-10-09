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İBB, Didem’in Madak'ın mezarını yeniliyor: "İstanbul’un en hakiki sahibi şairlerdir"

"İstanbul’un en hakiki sahibi şairlerdir"

09 Ekim 2020 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahir Polat, şair Didem Madak'ın mezarının yeniden tasarlanıp yenileneceğini söyledi. 

Haberi sosyal medya hesabından Madak'ın edebi hayatına ilişkin kısa bir video ile paylaşan Polat, "Yüzünü güvercinlere, Füsun’u İstanbul’a emanet eden güzel insan, özel şair Didem Madak 41 yaşında koptu bizden. İstanbul’un en hakiki sahibi şairlerdir. Didem’in Edirnekapı Mezarlığı’ndaki mezarını tasarlayıp anısını İstanbul’da hep yaşatacağız" dedi. 

 

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