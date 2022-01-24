İBB'den uyarı: "Gün içinde kar yağışı artacak, çok zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkmayınız"

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi resmi twitter hesabından paylaştığı video ile vatandaşları kar yağışına karşı uyardı. Paylaşılan videoda kar küreme aracı ile yapılan temizleme çalışmaları yer alırken, "Temizlik ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor. Gün içinde kar yağışı artacak, çok zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkmayınız." ifadelerine de yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın." ifadelerini kullandı.