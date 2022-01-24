T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB'den uyarı: "Gün içinde kar yağışı artacak, çok zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkmayınız"

"Temizlik ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor"

24 Ocak 2022 10:08

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi resmi twitter hesabından paylaştığı video ile vatandaşları kar yağışına karşı uyardı. Paylaşılan videoda kar küreme aracı ile yapılan temizleme çalışmaları yer alırken, "Temizlik ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor. Gün içinde kar yağışı artacak, çok zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkmayınız." ifadelerine de yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın." ifadelerini kullandı. 

KarİBBEkrem İmamoğluTemizleme

Diğer Videolar

Arabasına benzin yerine ayçiçek yağı doldurdu

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi, Kadıköy'de yapılacak

Uğur Gürses: İktisat politikası siyasi tercihler bütünüdür, iktidar yoksulu korumuyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Mart 2022

İstanbul'da tramvayda 'yol verme' kavgası

İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24