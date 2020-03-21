İBB'den evde egzersiz videoları; canlı yayın da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor İstanbul, salgına karşı başlatılan 'evde kal' çağrısına katılarak, evlerinde oturan insanların egzersiz yapmaları için eğitim videoları hazırladı. 'Evde kal hareketsiz kalma' sloganıyla sosyal medyadan paylaşılan videolarda, 60 yaş üstü sağlıklı bireyler ve uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrıları için egzersizler gösteriliyor.

İBB Spor İstanbul Tesisleri'nde görevli profesyonel eğitmenlerce hazırlanan videolar, evde kolaylıkla uygulanabilecek egzersiz önerilerinden oluşuyor. Yetişkinlere özel egzersiz programının yanı sıra, 60 yaş üstü sağlıklı bireylere yönelik egzersizleri ve evde uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye yardımcı bel bölgesini kuvvetlendirecek egzersizleri de kapsıyor.

Spor İstanbul’un sosyal medya sayfalarında paylaşılan içerikler ile hareketsizliği önüne geçecek öneriler getirilmek amacıyla hazırlandı.

Salgının yayılmasını engellemek için evde kalan vatandaşların günlük hareketlerinin azalmasına çözüm olarak hazırlanan video serilerinin devamında sosyal medya canlı yayın eğitimleri de verilecek.



