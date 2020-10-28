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İBB'den '29 Ekim Marşı' için klip; Koray Aycı'dan İlyas Yalçıntaş'a birçok sanatçı seslendirdi

29 Ekim Marşı’nı bu yıl da kültür sanat dünyasından birçok isim seslendirdi

28 Ekim 2020 15:35

Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun orkestra şefliğinde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın seslendirdiği 29 Ekim Marşı’nı bu yıl da kültür sanat dünyasından birçok isim seslendirdi. 

İmamoğlu'nun Cumhuriyetin 96. yılı için (geçen sene) özel isteği olan, söz ve bestesi Ali Altay’a ait olan marşın yeni düzenlemesinde İpek Tenolcay, Necmi Yapıcı, Nebil Özgentürk, Nilgün Belgün, Ayşe Tolga, İpek Dinç, Behzat Gerçeker, Nahide Babashlı, Koray Aycı, Füsun Demirel ve çocukları Aslı Senem ile Mehmet İlkem, Metin Uca, Şenay Lambaoğlu, Evrencan Gündüz, Güvenç Dağüstün, İlyas Yalçıntaş, Caner Akın, Can Gox, Eflatun, Cengiz Çevik, Hüseyin Turan, Ceren Gündoğdu yer aldı. Ali Altay, çalışmaya sesiyle de eşlik etti.

Marş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

İBB Sözcüsü Murat Ongun da klibi Twitter'da paylaşarak "Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz ilelebet...29 Ekim Cumhuriyet Marşı" diye yazdı. 

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